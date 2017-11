Dømt for valdtekt

Ein 18 år gamal mann er dømd for valdtekt av ei 14 år gamal jente inne på eit toalett på ein skule på Nordmøre tidlegare i år. Det var TV2 som først omtalte dommen. Mannen nekta straffskuld, men retten har funne det bevist at han låste jenta inne og forgreip som mot henne. Mannen fekk opphald i Norge for kort tid sidan, og retten er usikker på alderen hans. Dei går likevel ut frå at han var 17 år då han forgreip seg, og han slepp difor tre år i fengsel, men blir i staden dømd til 420 timar samfunnsstraff. I tillegg må han betale 125 00 kroner i erstatning.