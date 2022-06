Dømt for vald og truslar

Ein mann i 30-åra er dømt til fengsel i 18 dagar for skadeverk og vald og truslar mot ein politibetjent. Det var i februar i år at mannen blei tatt med inn til arresten etter å ha vore for full ved ein utestad. Mannen blei då utagerande og gjorde motstand. Ifølge dommen skal han blant anna ha sparka ein politibetjent. Han kom også med truslar mot politiet. I dommen står det også at då mannen blei putta på cella, opplevde han å ha blitt behandla som drit av politiet. Han gjorde difor frå seg på golvet og smurde avføring på veggane og overvakingskameraet i cella. Cella måtte difor desinfiserast etter at mannen var lauslaten.