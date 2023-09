Dømt for vald

Ein mann i 40-åra frå Romsdal er dømt til fengsel i 30 dagar for å ha slått kona si. Det skjedde etter at kvinna sa ho ville skilje seg. Ifølge dommen frå Møre og Romsdal tingrett må mannen også betale 30.000 kroner i erstatning til kvinna. Retten såg det som formildande at mannen erkjente straffskuld og hadde beklaga det som skjedde.