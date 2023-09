Dømt for vald

Ein mann i starten av 20-åra frå Romsdal er dømt til fengsel i fem månader for kroppsskade. To av månadene er utsett med ei prøvetid på to år.

Det var i fjor haust at mannen slo ein annan mann i hovudet med eit glas fleire gongar. Dette skjedde på ein utestad i Molde.

Dette førte til at mannen fekk fleire kutt i hovudet og ansiktet. Eit av slaga trefte også mannen si hand som gjorde at han fekk eit kutt som måtte bli sydd.

Slaga skal ha kome uprovosert. Mannen forklarte i retten at han var full og ikkje huska det som hadde skjedd. Den dømde må også betale oppreising på 20.000 kroner til mannen.