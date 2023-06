Dømt for vald

Ein hotellsjef i 50-åra er dømt til fengsel i 45 dagar for vald mot ein tenåring i fjor. Fullføringa av straffa er utsett med ei prøvetid på to år.

Tenåringen og ein kamerat gjekk inn på hotellet og kameraten gjekk så i retning hotellet sin bar. Hotellsjefen trudde at dei to var der for å stele alkohol.

Medan kompisen kom seg unna fekk hotellsjefen tak i den fornærma og drog han med seg til resepsjonen for å prøve å få informasjon ut av han. Han dytta så tenåringen mot veggen då han forsøkte å kome seg laus. Hotellsjefen la han så i bakken og festa handjern på han før han ringde politiet.

Mannen blei også dømt til å betale 10.000 kroner i erstatning til tenåringen.