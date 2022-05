Dømt for vald

Ein mann i 40-åra er i Møre og Romsdal tingrett dømt til fengsel i seks månader for vald mot to menn. Først slo og sparka han ein mann i overkroppen, ansiktet og hovudet slik at det knakk av bitar på seks tenner. Mannen fekk i tillegg perforert trommehinna og ein rekke blåmerke.

Like etter denne hendinga slo han så ein annan mann fleire gonger i ansiktet. Dette gjorde han saman med ein fjerde mann, som var til stades i bustaden der valden skjedde. Denne personen, ein mann i 30-åra, blei dømt til fengsel i 60 dagar. Begge må også betale erstatning til dei to mennene som blei utsett for vald.