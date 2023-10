Dømt for uaktsom kjøring

En bilfører er i Møre og Romsdal tingrett til å betale et forelegg på 18.000 kroner for uaktsomt kjøring etter å ha kjørt på ei 10 år gammel jente på Atlanterhavsveien i april i år.

Det skriver Tidens Krav. Jenta løp ut i veien uten å se seg for, men rettens flertall mener bilføreren måtte være forberedt på det.

Rettens mindretall peker på at bilføreren hadde redusert farten og at situasjonen som oppsto skjedde så plutselig at bilføreren ikke kan klandre. Retten mindretall mener også at rettspraksis som er lagt til grunn, gjelder saker med yngre barn.