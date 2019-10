Dømt for trygdebedrageri

Ei kvinne i 30-åra er dømt til 30 timer samfunnsstraff for grovt uaktsomt trygdebedrageri. Kvinna har fått utbetalt ca 130.000 kroner mer fra NAV enn hun hadde krav på fordi hun meldte inn feil antall arbeidstimer over en periode på to år. På grunn av lang saksbehandlingstid har kvinna fått strafferabatt.