Dømt for trygdebedrageri

En mann i 30-årene er i Nordmøre tingrett dømt til fem måneder i fengsel for trygdebedrageri. Mellom november 2014 og mars 2016 unnlot han å fortelle NAV at han oppholdt seg i utlandet da han mottok dagpenger. Det førte til at han urettmessig mottok nesten 330.000 kroner. Han har erkjent delvis straffskyld.