Dømt for trusler

Romsdal tingrett har dømt en mann i slutten av 20 årene til fengsel i 20 dager for å ha truet en annen mann med kniv. Mannen kom i krangel med fornærmede da han ba om skyss hjem og ble avvist. Det er skjerpende for dommen at mannen flere ganger tidligere er dømt for trusler og vold. Han er fritatt for saksomkostninger, men får inndratt flere kniver og et balltre.