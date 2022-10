Dømt for truslar

Ein no 19 år gamal mann frå Sunnmøre er dømt for alvorlege truslar mot to mindreårige. Truslane blei gjort over telefon. Han trua med å drepe dei to tenåringane og kom også med truslar mot familiane deira om dei ikkje kom til bustaden hans. Dette skjedde etter at mannen hadde mista narkotika til ein verdi av 40.000 kroner.

Ein av dei to tenåringane kom til bustaden hans. Der blei han vitne til mannen heldt i ein pistolliknande gjenstand, som han tok fleire ladegrep på, medan han snakka på telefon med den andre tenåringen. Begge dei to tenåringane oppfatta det som eit ekte våpen og at trusselen var reell.

Mannen er også dømt for sal og oppbevaring av store mengder narkotika.

Mannen blei dømt til sju månaders fengsel med ei prøvetid på tre år. Dette skjer under det kravet at mannen gjennomfører eit narkotikaprogram for å bli rusfri.