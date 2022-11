Dømt for tjuveri

Ein mann i 50-åra frå Austlandet er dømt fengsel i 60 dagar for fleire tilfelle av tjuveri. Straffa har ei prøvetid på to år. Mannen stal varer frå butikkar i Sunndal, Surnadal, Stryn og Olden. Desse hadde ein verdi på til saman 85.000 kroner, ifølge ein dom frå Møre og Romsdal. Mannen erkjente straffskuld for halvparten av forholda, men retten meinte det va bevist at han stod bak alle. Mannen må også betale rundt 68.000 kroner i erstatning til dei tre butikkane.