Dømt for tablettyveri

En kvinne i 40-årene er dømt til samfunnsstraff i 90 timer for å ha stjålet i overkant av 1000 smertestillende tabletter fra omsorgssenteret på Sunnmøre der hun jobbet. Kvinnen er sykepleier, og forklarte i retten at hun signerte medisinuttakene med fiktive pasientnavn og sykepleiersignaturer.

Ifølge dommen var ikke de stjålne tablettene av høy verdi. Men retten legger vekt på at kvinnen satt med ansvar for å kontrollere uttaket av medisiner på avdelinga, og for å sjekke at alt var riktig.