Dømt for svindelforsøk

Høgsterett har bestemt at ein sunnmørsmann må i fengsel for å ha prøvd å svindle forsikringsselskapet sitt for nesten 60 000 kroner. Sunnmøringen blei først dømd til 45 timar samfunnsstraff i tingretten, og deretter til 45 dagars fengsel i lagmannsretten. Høgsterett har konkludert med at 21 dagar er passeleg.