Dømt for svindel

Ei kvinne frå Sunnmøre er dømt til fengsel i 36 dagar, med ei prøvetid på to år, for å ha svindla ein rekke personar. Ved fleire tilfelle selde ho mobilar, som ho aldri sende, noko som førte til tap for dei fornærma. Ho brukte også kredittkortet til ei anna kvinne for å bestille varer på nett. I tillegg til dommen må kvinna betale nærare 60.000 kroner i erstatning til totalt ti personar.