Dømt for seksull omgang med barn

En nordmørsmann i 50-årene er dømt til fengsel i ett år og ti måneder for seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen, som i retten erkjente straffskyld, må også betale fornærmede 120.000 kroner i oppreisningserstatning. Nordmøre tingrett har i straffeutmålingen lagt vekt på at den seksuelle omgangen har skjedd ved to anledninger, og i formildende retning er det tatt hensyn til tilståelsen.