Dømt for seksuelt overgrep mot barn

En mann i 40-årene fra Sunnmøre er dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for overgrep mot et barn under 14 år, og for å ha hatt over 350 bilder av overgrepsmateriale av barn på PC-en sin. Mannen må betale erstatning på 75.000 kroner til offeret.