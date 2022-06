Dømt for seksuelt krenkande åtferd

Ein mann i 50-åra er dømt til fengsel i eitt år for fleire lovbrot. Mannen frå Nordmøre er blant anna dømt for oppbevaring av over 2000 bilde som viser seksuelle overgrep mot barn.

Mannen er også dømt for å ha utvist seksuelt krenkande åtferd mot fleire jenter under 16 år. Mannen var i kontakt med jentene på melding og Snapchat. Nokre av dei skal han også ha møtt. Jentene var mellom 13 og 15 år då kontakta skjedde. Han er også dømt for å ha kjøpt alkohol til fleire personar under 18 år.

I tillegg til fengselsstraffa må mannen betale 15.000 og 30.000 kroner i erstatning til to av jentene.