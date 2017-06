Dømt for seksuell omgang

En 20 år gammel mann fra Sunnmøre er dømt til fengsel i åtte måneder for seksuell omgang med ei 15 år gammel jente. Han er også dømt til å betale 60.000 kroner i oppreisning til jenta, samt 1.500 kroner i sakskostnader. I dommen fra Søre Sunnmøre tingrett er det lagt vekt på at mannen har omtalt hendelsene på sosiale medier på en så hensynsløs måte at fornærmede ønsker seg vekk fra hjembygda.