Dømt for seksuallovbrot

Sunnmøre tingrett har dømt ein mann i slutten av 30-åra til fengsel i 120 dagar for seksuallovbrot. Halvparten av straffa er på vilkår. Retten påpeikar at det har tatt tre år frå mannen vart avhøyrd første gong til det fall dom i saka, og at dette er for lang tid. Mannen er mellom anna dømt for å ha lurt barn under 16 år til seksuell kontakt via nettet.