Dømt for ruspåverka køyring

Ein mann i slutten av 20-åra mistar førarretten i fem år for mellom anna ruspåverka køyring og for å ha køyrd for fort. To gonger i fjor blei mannen stoppa for å ha køyrd bil medan han var påverka av alkohol og narkotika. I 2018 blei han også tatt for å køyre 145 kilometer i ei 50-sone. Mannen har også køyrd bil utan gyldig førarkort. I tillegg til tapet av førarretten dømmer Romsdal tingrett mannen til fengsel i 30 dagar og ei bot på 30.000 kroner.