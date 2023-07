Dømt for promillekøyring

Ein mann i 40-åra frå Sunnmøre er dømt til tap av førarretten i fire år for fyllekøyring og for køyring utan gyldig førarkort. Han må også i fengsel i 36 dagar og må betale ei bot på 45.000 kroner.

Mannen er dømt for å ha køyrt bil med promille to gonger. Begge gongane viste blodprøver at mannen hadde ei promille på over 1.