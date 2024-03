Dømt for promillekjøring

En romsdaling i midten av 30-årene er fratatt førerkortet i to år for å kjørt bil i beruset tilstand. Mannen fikk påvist en promille på 1,86 to timer etter at han kjørte bilen.

Manen forklarte først at han hadde drukket etter kjøringa, men dette ble motbevist. Deretter forklarte at han hadde drukket deler av alkoholen etter at han hadde kjørt.

Mannen må sone 21 dager i fengsel og må betale en bot på 50.000 kroner