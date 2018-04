Dømt for promillekjøring

En mann 60-åra fra Kristiansund ble i fjor tatt for å ha kjørt båt med en promille på 3,29. Mannen er nå dømt til fengsel i 14 dager, etter at han tilstod å ha drukket en halv flaske vodka før han reiste på fisketur. Han har i tillegg fått kjøreforbud i halvannet år. Retten mener det er straffskjerpende at mannen hadde så uvanlig høy promille og at han kjørte båt i et område med mye trafikk.