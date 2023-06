Dømt for overgrep via Snapchat

En mann i 40-åra fra Sunnmøre er dømt til 8 måneder fengsel for blant annet ha oppfordret unge jenter til å sende ham nakenbilder av seg selv på Snapchat. Mannen har sendt penger via Vipps til en av jentene.

Mannen er også dømt for å ha sendt nakenbilder og nakenvideoer av seg selv til flere jenter, til tross for at han visste at de var under 16 år. Han har også delt seksualiserende materiale med andre. Den yngste jenta mannen var i kontakt med var 12 år. Mannen erkjente straffskyld og må i tillegg betale saksomkostninger til staten.

Straffesaken mot mannen ble opprettet på bakgrunn av en melding fra National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) til Kripos. Dette skjedde etter at Snapchat hadde meldt fra til (NCMEC).