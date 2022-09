Dømt for overgrep og misbruk av stilling

En mann i starten av 60-årene fra Nordmøre er dømt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stillingen sin.

Ved flere anledninger utnyttet han sin posisjon som arbeidsgiver, ved å utføre seksuelle handlinger med en ansatt. Han utnyttet også sitt fortrolige forhold til en annen ved å utføre seksuelle handlinger med henne.

Hendelsene skjedde ved at de to fornærmede hadde helseplager, og mannen da lot som han var legekyndig og skulle hjelpe dem, men istedenfor utførte han seksuelle handlinger. I dommen står det at han manipulerte kvinnene inn i situasjonen. Begge ofrene beskriver forholdet med mannen som et "far-datter-forhold".

Han dømmes til fengsel i ett år og to måneder, samt å betale ofrene til sammen 160.000 kroner. Han må også betale 5.000 kroner for sakskostnadene.