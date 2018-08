Dømt for overgrep mot jente

En 24 år gammel mann er dømt til fengsel og samfunnstraff for overgrep han begikk mot en jente på Sunnmøre da hun var mellom 8 og 11 år. Overgrepa skjedde mens mannen var barnevakt for jenta. Mannen var under 18 år da overgrepene skjedde - noe som gjør at retten har dømt han til en kort fengselstraff i tillegg til 410 timer samfunnsstraff. Han må også betale 100 000 kroner i erstatning.