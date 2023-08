Dømt for overgrep

En 20 år gammel mann fra Sunnmøre er dømt til fengsel i åtte måneder for å ha vært i besittelse av bilder og videoer som viser seksuelle overgrep mot barn og viser barn på en seksualisert måte.

Mannen hadde over 120 unike videoer og nesten 6000 unike bilder. Han er også dømt for seksuelt krenkende adferd overfor fire personer som utga seg for å være under 16 år. Dette skjedde gjennom en chattetjeneste.

I formildende retning har retten lagt vekt på at mannen har avgitt en uforbeholden tilståelse og at han var under 18 år da de straffbare forholdene startet.