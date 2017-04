Dømt for overgrep

En sunnmøring i slutten av 20-årene er dømt til fengsel i et halvt år for seksuelle overgrep mot en 14 år gammel jente. Mannen kom i kontakt med jenta via internett, og forgrep seg på henne flere ganger. Ifølge dommen bar hans tilnæring preg av utnyttelse og kynisk manipulering. I formildende retning har retten lagt vekt på at mannen tilsto umiddelbart.