Dømt for overgrep

Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 40-årene til fengsel i ett år og seks måneder for overgrep og voldtekt av et barn på fem år, skriver smp.no (krever innlogging). Mannen ble i sommer dømt til samme straff av Sunnmøre tingrett, men han anket til lagmannsretten. Etter nye vitneforklaringer, mener Frostating lagmannsrett at dommen i Sunnmøre tingrett var helt riktig.