Dømt for oppbevaring av narkotika

Ein mann i 60-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i ni månader for oppbevaring av 115,4 gram amfetamin og 267 MDMA-tablettar. Retten har vektlagt at lovbrotet blir sett på som grov på grunn av typen stoff og mengda. Mannen får litt strafferabatt for å ha tilstått lovbrotet.