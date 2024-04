Dømt for oppbevaring av narkotika

En kvinne og en mann i 30-årene er i Møre og Romsdal tingrett dømt til fengsel i henholdsvis ett år og ett og 10 måneder for oppbevaring av flere narkotiske stoffer, testosteron og veksthormon.

Begge to har fått utsatt straffen med en prøvetid på to år på betingelse av at de gjennomfører et narkotikaprogram under kontroll av domstolen.

Retten har lagt vekt på at det er en betydelig mengde med narkotiske stoffer de har oppbevart og konkluderer med at det er vanskelig å tenke seg at stoffet var til eget bruk.

Begge er også dømt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.