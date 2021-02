Dømt for omfattende bedrageri

En mann i 40-åra er i Romsdal tingrett dømt for omfattende bedrageri og hvitvasking gjennom to byggefirma han drev i Molde. Det skriver Romsdals Budstikke. Mannen skal blant annet ha latt være å melde inn over ti millioner kroner som inntekt i regnskapene over en fireårsperiode. Han er også dømt for å ha unndratt seg to millioner i moms, nesten to millioner i skatt og to brudd på arbeidsmiljøloven.

Mannen innrømte alle tiltalepunkter og ble dømt til fengsel i to år og seks måneder. Også fire andre ble dømt for hvitvasking, gjennom å ha hjulpet hovedtiltalte.