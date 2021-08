Dømt for nettsvindel

En 20 år gammel mann i Ålesund er dømt til 60 timer samfunnsstraff for nettsvindel. Han er dømt for å ha lurt 16 fornærmede til å tro at han skulle sende dem varer de kjøpte av han, men som han ikke hadde. Til sammen sendte de over 90.000 kroner. Mannen forklarte i retten av han var spillavhengig