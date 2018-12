Dømt for NAV-bedrageri

Ein mann i 30-åra er i Sunnmøre tingrett dømt for å ha svindla 80.000 kroner frå NAV. Mannen fekk over ein periode på over eitt år støtte frå NAV, men opplyste ikkje at han i delar av tidsrommet var i utlandet. Mannen blir dømt til fengselsstraff i 21 dagar med ei prøvetid på to år.