Dømt for mishandling og trusler mot kona.

En 28 år gammel mann bosatt på Nordmøre er dømt til fengsel i ett år for mishandling og trusler mot kona si. Mannen har slått henne med belte og bordben, tatt kvelertak på henne og slått henne hardt mot øret slik at hun fikk problemer med hørselen. Retten mener også at han over lang tid har utøvd psykisk vold mot fornærmede. I dommen skriver retten at den ser meget alvorlig på saken og har en oppriktig bekymring for fornærmede i dette forholdet.