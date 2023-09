Dømt for mishandling

Ei kvinne i 40-åra frå Rauma er dømt til 240 timar med samfunnsstraff for å ha mishandla barna sine. Ifølge dommen skjedde mishandlinga over ei tid på rundt 11 månader. Ho skal blant anna ha slått og kasta gjenstandar mot barna, og utsett dei for skjellsord og nedsettande utsegn.

I retten forklarte kvinna at ho var svært lei seg for det ho har gjort og at ho ikkje hugsar alt av det. Ho forklarte også at dette skjedde i etterkant av at ho blei sjuk og utbrent.

Retten meiner det er ei betre løysing å dømme kvinna til samfunnsstraff enn fengselsstraff. Ho er dømt til 240 timar med samfunnsstraff, som må gjennomførast på ei periode på åtte månader, subsidiært åtte månader i fengsel.