Dømt for mishandling

Ei kvinne i 50-åra er dømt til fengsel i ni månader mishandling av sonen sin. Mishandlinga har skjedd ved fleire høve i ei årrekke og bestått av både fysisk og psykisk vald. Fem månader av straffa er på vilkår. Retten ser det som skjerpande at krenkingane fann stad over mange år, og at dei har sett eit negativt stempel på sonen sin barndom og oppvekst.