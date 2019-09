Dømt for mishandling

En mann i 40-åra er i Romsdal tingrett dømt til to års fengsel for mishandling i nære relasjoner. Mannen har ifølge dommen over en periode på flere år utsatt sin daværende kone for gjentatte grove voldshandlinger. Mannen har også slått, sparka og verbalt mishandla stesønnen fra ung alder av. Han må betale 100 000 kroner til hver av de to fornærma.