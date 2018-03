Dømt for mishandling

Ein mann frå Sunnmøre er dømt til to års fengsel for fysisk og psykisk mishandling. Mannen i 40-åra har i ei årrekke utøvd vald, kome med alvorlege truslar og vist krenkande åtferd mot sambuaren sin, og trua med å ta livet av henne. Deira tre felles barn skal ha vore vitne til mykje av dette, og også sjølve blitt utsett for vald og krenkande åtferd, ifølge domen frå Romsdal tingrett. Mishandlinga skal ha skjedd gjentatte gonger over ei periode på åtte år. I tillegg til fengselsstraffa må mannen betale 120.000 kroner i erstatning til kvinna.