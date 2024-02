Dømt for manglande bokføring

Ein bedriftsleiar i 50-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i seks månader for manglande bokføring og for å ha overført pengar på sin private konto som skulle gå til føretak han var ansvarleg for. Mannen erkjente straffeskuld då saka mot han gjekk i Møre og Romsdal tingrett. Der forklarte han at den manglande bokføringa skuldast at han mangla både tid og kompetanse.

I tillegg til fengselsstraffa må mannen tole ei inndraging av totalt 485.000 kroner.