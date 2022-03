Dømt for lovbrot

To menn i tenåra er dømt til fengsel i fem og fire månader for fleire lovbrot. Straffa er med ei prøvetid på 2 år. I tillegg blei ein annan mann i tenåra dømt til 90 timar samfunnsstraff. Dei tre er dømt for tjuveri av ein rekke båtutstyr og skadeverk. Dei skal også ha stole fleire båtar. Dei tre fekk strafferabatt på grunn av sin unge alder.