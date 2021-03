Dømt for hatefulle ytringar

Ein mann er dømt til å betale ei bot på seks tusen kroner for hatefulle ytringar på nett. Mannen skal blant anna ha kommentert på eit Facebookinnlegg til ein politiker at han skulle vore brent på bålet, og at vedkommande burde bli skoten. Mannen må også betale 1000 kroner sakskostnadar.