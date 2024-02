Dømt for grovt underslag

En kvinne i Møre og Romsdal er dømt til fengsel i seks måneder for grovt underslag.

Mens hun var butikksjef, i to forskjellige butikker på to forskjellige tidspunkt, skal hun til sammen ha underslått over 665.000 kroner.

I tillegg til fengsel, må kvinnen betale tilbake over 50.000 kroner til den ene butikken, og over 400.000 kroner til den andre.