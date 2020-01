Dømt for grovt bedrageri

Ei kvinne i 40-åra fra Sunnnmøre er dømt til 50 dager fengsel for grovt bedrageri etter at hun over en periode på ett og et halvt år rapporterte inn feil opplysninger til NAV. Dette førte til at kvinna fikk urettmessig utbetalt nesten 150.000 kroner. Kvinna er også dømt for lignende forhold tidligere. Kvinna har i retten tilstått forholdene. I dommen står det at halvparten av fengselsstraffen gjøres betinget med en prøvetid på to år.