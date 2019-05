Dømt for grove tyveri

En 20 år gammel mann er i Nordmøre tingrett dømt til åtte måneder i fengsel for grove tyveri. I fradrag kommer 157 dager for utholdt varetekt. Han er dømt for å ha tatt seg inn i en bolig og stjålet både bankkort, Iphone og mac. Han er også dømt for å ha tatt blant annet en TV og et kamera fra en bobil. I tillegg har han stjålet en bil, kjørt i rusa tilstand og brukt narkotika, står det i dommen.