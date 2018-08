Dømt for grove tjuveri

Ein mann er i Nordmøre tingrett dømt til 10 månader i fengsel for vald mot fleire politimenn og for grove tjuveri. 19-åringen tok seg inn i huset til ein familie i Kristiansund og stal fleire gjenstandar. Då familien kom heim oppdaga faren i huset den domfelte på soverommet. 19-åringen slo mannen i handa med ein hammar slik at han måtte på sjukehus. I tillegg stal 19-åringen bilen til bestemora si og misbrukte bankkortet hennar ved fleire høve.