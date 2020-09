Dømt for grov vold

To menn i 20-årene er i Romsdal tingrett dømt til fengsel for flere tilfeller av vold. Ved ett tilfelle slo de ned en mann utenfor et utested slik at han besvimte. Etterpå sparket de ham. Begge slo også en politimann under en konsert, slik at han fikk brudd i nesen og måtte operere øyet. Den ene er dømt til fengselsstraff i ett år, den andre 10 måneder. De er også dømt til å betale oppreisning til de fornærmede.