Dømt for grov kroppsskade

Fire menn på 17, 18 og 19 år er dømt for grov kroppsskade mot ein annan mann. Det var i mai i år at det oppstod ei konflikt mellom dei fire og mannen ved ein bensinstasjon på Nordmøre. Dette skjedde på natta og alle dei involverte hadde drukke alkohol. Ifølge dommen enda dette med at dei fire slo og sparka mannen fleire gonger og han fekk også fleire spark og slag mot hovudet. Graden av vald varierte blant dei fire.

To av dei involverte er dømt til samfunnsstraff. Ein av dei andre er dømt til fengsel i 120 dagar, medan den fjerde er dømt til fengsel i sju månader.