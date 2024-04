Dømt for fyllekøyring

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre er dømt for fyllekøyring. Ifølge dommen skal mannen ha køyrt både personbil og traktor trass i at han var påverka av alkohol.

I retten sa mannen at han først hadde drukke alkohol etter at han kom heim og at han då drakk store mengder alkohol på kort tid.

Testane politiet gjorde den dagen viste at mannen hadde fallande promille. Det blei også lagt vekt på forklaringar til vitne om at mannen skal ha verka påverka og at det sto ei opna øl i bilen hans. Derfor meinte retten at forklaringa til mannen ikkje stemte.

Retten la vekt på tiltalte si promille, som var på 1,14 og at han kunne ha medført skade for andre trafikantar, mellom anna eit vitne som sat i ein bil, som mannen nesten rygga på. Mannen blei dømt til fengsel i 18 dagar, med ei prøvetid på to år. Han må også betale ei bot på 36.000 og mister førarretten i eitt år.